Челнинские предприниматели помогут жильцам горевшего дома с восстановлением квартир

В Набережных Челнах предприниматели окажут помощь жильцам сгоревших квартир в доме 41/05. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Напомним, пожар произошел в минувшие выходные, в девятиэтажке горели балконы с 4 по 6 этажи. Погибших, к счастью, не оказалось. Однако без пострадавших не обошлось – огонь полностью уничтожил квартиры жильцов, оставив в них только стены.

На призывы помочь отозвался местный предприниматель, управляющий филиалом «Окна страны» Рустам Гараев. Он заручился, что как только из сгоревших квартир вывезут мусор, его сотрудники займутся замерами и установкой окон.

Кроме того, бизнесмен призвал и других людей поддержать семей, пострадавших от пожара. Так, одни из них представители компаний, занимающихся напольными покрытиями и потолками, уже скомплектовали плитку, сантехнику и мебель для ванной.