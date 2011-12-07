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Девятиклассница из Буинска выиграла 100 тысяч рублей за победу на детском кинофестивале «МиллимультFEST»

Гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев участвовал вчера на церемонии награждения лауреатов республиканского детского кинофестиваля «МиллимультFEST» в татарской филармонии им. Тукая.

Это было торжественное, интересное и в то же время поистине феерическое действие! В зале  оживленно и негде яблоку упасть. А количество умных и талантливых детей просто зашкаливало. На мероприятие со своими учителями приехали юные участники кинофестиваля из 26 районов и городов Татарстана. В финал прошло 56 работ, в том числе 26-аннимационных, 27-короткометражных фильма и 13 — компьютерных игр. Обладатели первого места получили 100 000, второго — 70 000 и третьего места — 50 000 рублей. 

Выступление победителей проходило в номинациях: «Аннимационные фильмы на татарском языке среди детских садов, школ и студий», «Детский фольклор», «Короткометражные фильмы на татарском языке», «Татарские компьютерные игры». Кроме того в первой номинации, аннимационные фильмы на татарском языке, были учреждены спецпризы: «Юмористический фильм», «Оригинальная идея», » «Самая активная школа», " Самый активный участник». А в номинации «Компьютерные игры» — спецприз «За вклад за развитие технологий». Вот что сказал на церемонии награждения гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев:

— Мы живем в интересное время и надеемся, что молодежь продолжит нашу работу и подставит нам плечо. Хотелось бы, чтобы студии по созданию мультфильмов находились не только в Москве, но и в каждом городе России.

 В номинации «Аннимационные фильмы на татарском языке» первое место присудили девятикласснице из буинской гимназии им. Вахитова Амине Жаляловой за мультфильм «БИБИ БЕЛӘН САК-СОК БӘЕТЕ» («Притча о двух сыновьях, которых прокляла мама»). 

— О фестивале я узнала в школе. А в Казань я приехала вместе со своей учительницей Масхудой Юнысовой, — сказала Амина. — Она помогала мне в работе над мультфильмом. Мой любимый предмет-математика. Но я люблю работать на компьютере и мечтаю стать программистом. 

— На что потратишь свой выигрыш?

— За первое место мне вручили 100 000 рублей. Пока не знаю, на что потрачу эти деньги. Оборудование для съемки я уже купила, подрабатывая в магазине родителей.

— Почему ты изменила конец этой притчи о двух сыновьях?

— У нее был грустный конец. А я хочу, чтобы всегда побеждало добро. Поэтому у меня сказка заканчивается хорошо: все мирятся и прощают друг друга.

Илюся ГАЗИЗОВА 

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