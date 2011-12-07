Эксперт Антон Глухов: «Дороги способны вдохнуть новую жизнь и привлечь новые идеи»

В своём ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил продлить скоростную магистраль Москва — Казань до Екатеринбурга и завершить ее строительство за три года. Эксперты выразили своё мнение о строительстве новой скоростной магистрали.

«Дороги способны вдохнуть новую жизнь и привлечь новые идеи. <...> Cвободное и быстрое перемещение людей и грузов внутри страны повышает конкурентоспособность экономики» — считает руководитель исследовательского агентства Антон Глухов.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Центр равзития туризма Республики Татарстан» Садыкова Дильбар считает, что для РТ строительство скоростной трассы означает перспективу увеличения количества новых и возвратных туристов из нацеленных пунктов, которые будут на пути данной магистрали.

Напомним, что по плану строительства скоростной магистрали, трасса будет проложена через территорию пять районов республики, общей протяжённостью в 142 км.