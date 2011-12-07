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«Хатлар йорты» выпустило первую серию мусульманских открыток

Новая коллекция посвящена священному месяцу Рамадан. 

Организация «Хатлар йорты» анонсировала новую коллекцию татарских открыток. Эта серия посвящена священному месяцу Рамадан. 

Известно, что автором иллюстраций, изображенных на восьми открытках в коллекции, стала художница из Сармановского района РТ Алия Юсупова. Пять из них были созданы вместе с мусульманскими брендами республики, один из которых — «Гузэлем». Его основательница стала лицом коллекции.

Отмечается, что главной целью для этой серии стало не только создание мусульманских открыток, но и сохранение в них татарского колорита.

«Ислам — религия мира, но у татар, соединяясь с национальной атмосферой, образует свое неповторимое звучание, которое можно ярко выразить в визуальных деталях», — отметили в «Доме писем». 

КВ
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