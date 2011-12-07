«Хатлар йорты» выпустило первую серию мусульманских открыток

Организация «Хатлар йорты» анонсировала новую коллекцию татарских открыток. Эта серия посвящена священному месяцу Рамадан.

Известно, что автором иллюстраций, изображенных на восьми открытках в коллекции, стала художница из Сармановского района РТ Алия Юсупова. Пять из них были созданы вместе с мусульманскими брендами республики, один из которых — «Гузэлем». Его основательница стала лицом коллекции.

Отмечается, что главной целью для этой серии стало не только создание мусульманских открыток, но и сохранение в них татарского колорита.

«Ислам — религия мира, но у татар, соединяясь с национальной атмосферой, образует свое неповторимое звучание, которое можно ярко выразить в визуальных деталях», — отметили в «Доме писем».