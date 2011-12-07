Казань вошла в топ-10 городов России для путешествий в майские праздники. Столица Татарстана расположилась в рейтинге на шестом месте, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья tvil.ru.

Лидером российских городов, где предпочли отдохнуть в майские праздники в этом году, стал Севастополь. Именно там россияне планируют увидеть парад Победы и посетить мемориальные комплексы Черноморского флота. На втором месте расположился неизменный Санкт-Петербург, а на третьем — Волгоград.