Комитет по транспорту Казани проверил состояние и чистоту троллейбусов депо №2

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В казанском троллейбусном депо №2 прошел «День руля». Проверка была инициирована проверка Комитетом по транспорту.
Проверку подвижного состава организовали сегодня в пять часов утра. Сотрудники Комитета совместно с контрольно-ревизионной службой МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и технической службой предприятия осмотрели троллейбусы на предмет технического состояния и трещин на стеклах, проверили чистоту салонов и номерных знаков.
Также были проверены кабины водителей на предмет посторонних вещей, а у экипажей инспекторы проверили наличие формы.
Все замечания были зафиксированы и направлены в службу ремонта и отдел технического контроля транспортного предприятия.