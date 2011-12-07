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Минтимер Шаймиев вакцинировался от COVID-19

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пообещал вакцинироваться на следующий день.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов.

Минниханов также рассказал о будущей вакцинации премьер-министра РТ Алексея Песошина и обратился к депутатам с просьбой сделать прививку от COVID-19.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пообещал вакцинироваться на следующий день и отметил серьезность процедуры, а также показать ее важность жителям Татарстана на своем примере.

Просьба привиться от коронавирусной инфекции прозвучала и ранее в ежегодном послании Президента РФ Владимира Путина.

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