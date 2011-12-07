Татарстанским предпринимателям помогут вывести продукцию на маркетплейсы

27 апреля в Торгово-промышленной палате РТ состоится бизнес-завтрак на тему «Интернет-торговля как драйвер роста бизнеса».

На мероприятии предпринимателям из Татарстана расскажут, как работать на рынке электронной торговли.

Спикером мероприятия станет член экспертного совета Центра электронной торговли, основатель московской бизнес-школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон. Она проведет консультации и даст советы предпринимателям, как вывести продукции на маркетплейсы.

Мероприятие запланировано на 8.30 в конгресс-зале здания ТПП РТ.