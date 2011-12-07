В 15 спортшколах Челнов нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Набережных Челнов проверила, как в спортивных школах города соблюдаются требования пожарной безопасности. Нарушения были выявлены в 15 из 17 учреждений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения были связаны с не работающей системой дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны, под лестницами были найдены горючие материалы, не работал звук сирены. Также в зданиях не проводился ремонт и техобслуживание средств пожарной безопасности и пожаротушения.

Руководителям учреждений внесены представления об устранении нарушений.