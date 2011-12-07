В Казани УК незаконно взимала с жильцов деньги за установку во дворе детской площадки

Во время проверки, которую провела прокуратура Кировского района Казани, выяснилось, что в течение 1,5 лет жители дома № 5 на ул. Ферганской ежемесячно вносили деньги по статье «Прочие расходы». УК «Заречье» взимала с жильцов по 1 рублю с квадратного метра занимаемой площади квартиры за установку детской площадки, сообщает прокуратура Татарстана.

Как оказалось, этот вопрос с жильцами никто не обсуждал, собрания не проводил. В управляющей компании не смогли представить оригинал протокола, а подписи инициатора и секретаря собрания оказались недействительными.

Прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала признать эти сборы незаконными, а также потребовала произвести перерасчет всем жителям дома платы за услуги ЖКХ на общую сумму 60 тыс. рублей.

Ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке, однако судебная коллегия Верховного суда РТ оставила решение суда без изменения.