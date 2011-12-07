В Казани выберут чувашскую красавицу Татарстана

В субботу, 24 апреля в Доме Дружбы народов Татарстана состоится Республиканский конкурс красоты и таланта «Чувашская красавица Татарстана – 2021». Конкурс проводится один раз в два года. В этом году он посвящен Дню чувашского языка, который отмечается 25 апреля и Году родных языков и народного единства.

В финал конкурса вышли победительницы отборочных туров, которые прошли в Казани, Алькеевском, Нурлатском, Дрожжановском, Буинском, Алексеевском и Альметьевском районах Татарстана. Девушки представят свою «визитку», творческий номер и блюдо традиционной чувашской кухни, которое они приготовят собственными руками. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.