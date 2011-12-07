В Набережных Челнах появится медиацентр для татароязычных СМИ

В Набережных Челнах появится специализированный медиацентр для издающихся в городе татароязычных СМИ. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В частности, речь идет о таких газетах, как «Шәһри Чаллы», «Көмеш кыңгырау», журнал «Мәйдан». По словам генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова, задачей холдинга является приспособление данных СМИ к современным стандартам.

«У них недостаточно высокая связь с их аудиторией, аудитория в соцсетях маленькая, и метод работы сводится к производству текстовых материалов», — объяснил причины создания медиацентра глава холдинга.

В связи с этим для редакций планируют закупить фотоаппараты и оборудование для работы, а также назначить и. о. главных редакторов газет «Шәһри Чаллы», «Көмеш кыңгырау» на должность главных редакторов.

«Главное — мы видим Челны основным стратегическим направлением по развитию национального медиа. За последний год в Челнах открылся татароязычный телеканал „Күңел ТВ“, круглосуточное музыкальное радио „Тәртип“. Теперь наша новая задача — поднять газеты и журналы на новый уровень, дать им возможности работать по-современному», — сказал Шамиль Садыков.