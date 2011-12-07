В Татарстане долги по зарплате сократились на 281 тысяч 700 рублей

ООО «Научно-производственное предприятие» Центр метрологии и автоматизации» Бугульминского района частично погасило долг по зарплате перед 25 работниками, выплатив им в общей сумме 51,7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

ООО «Автоспецоборудование» Лениногорского района рассчиталось по долгам с 1 работником, выплатив ему 50 тысяч рублей.

А СНТ «Смородинка» г. Казани выплатило 1 сотруднику долг по зарплате, который составил 180 тысяч рублей.