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В Татарстане долги по зарплате сократились на 281 тысяч 700 рублей

В Татарстане продолжают погашаться долги по заработной плате.

ООО «Научно-производственное предприятие» Центр метрологии и автоматизации» Бугульминского района частично погасило долг по зарплате перед 25 работниками, выплатив им в общей сумме 51,7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

ООО «Автоспецоборудование» Лениногорского района рассчиталось по долгам с 1 работником, выплатив ему 50 тысяч рублей.

А СНТ «Смородинка» г. Казани выплатило 1 сотруднику долг по зарплате, который составил 180 тысяч рублей.

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