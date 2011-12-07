В Татарстане обнаружили кишечную палочку в масле и сыр-фальсификат

В Татарстане эксперты Госалкогольинспекции республики обнаружили кишечную палочку в некоторых образцах масла «Крестьянское» которое продаётся в магазинах в крупных городах региона. Кроме того, на прилавках можно встретить сыр-фальсификат.

«Как показали результаты исследований, большая часть продукции на татарстанском рынке — хорошего качества и безопасна. Однако были обнаружены и нарушения обязательных требований законодательства», — заявил глава инспекции Жаудат Ахметханов.

Эксперты отобрали 130 образцов сливочного масла «Крестьянское» и 40 вариантов сыра «Голландский». В масле должны содержаться молочные жиры, но многие образцы содержали растительные, о чем не было сообщено на упаковке. Такой продукт должен называться «спред» или «маргарин».

В случае с сыром эксперты обнаружили аналогичные нарушения.