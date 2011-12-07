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В Татарстане обнаружили кишечную палочку в масле и сыр-фальсификат

Эксперты Госалкогольинспекции Татарстана проверили 130 наименований сливочного масла «Крестьянское» и 40 вариантов сыра «Голландский».

В Татарстане эксперты Госалкогольинспекции республики обнаружили кишечную палочку в некоторых образцах масла «Крестьянское» которое продаётся в магазинах в крупных городах региона. Кроме того, на прилавках можно встретить сыр-фальсификат. 

«Как показали результаты исследований, большая часть продукции на татарстанском рынке — хорошего качества и безопасна. Однако были обнаружены и нарушения обязательных требований законодательства», — заявил глава инспекции Жаудат Ахметханов. 

Эксперты отобрали 130 образцов сливочного масла «Крестьянское» и 40 вариантов сыра «Голландский». В масле должны содержаться молочные жиры, но многие образцы содержали растительные, о чем не было сообщено на упаковке. Такой продукт должен называться «спред» или «маргарин». 

В случае с сыром эксперты обнаружили аналогичные нарушения.

КВ
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