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В Татарстане впервые состоится конкурс зоотехников-селекционеров

Участники покажут свои практические навыки и пройдут тестирование.

В Татарстане на базе ГПП «Элита» впервые состоится 2 Всероссийский конкурс зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства. Конкурс пройдёт с 7 по 11 июня, сообщили на первом заседании организационного комитета мероприятия.

В соревновании примут участие специалисты зоотехнической службы сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Участники смогут продемонстрировать свои практические навыки работы с автоматизированными базами данных и пройти тестирование.

Также с 1 по 3 июля в Казани впервые пройдёт международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА», на которой члены жюри выберут лучших коров Татарстана, а посетители выставки увидят новые достижения сельскохозяйственной области.

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