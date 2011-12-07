В Татарстане впервые состоится конкурс зоотехников-селекционеров

В Татарстане на базе ГПП «Элита» впервые состоится 2 Всероссийский конкурс зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства. Конкурс пройдёт с 7 по 11 июня, сообщили на первом заседании организационного комитета мероприятия.

В соревновании примут участие специалисты зоотехнической службы сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Участники смогут продемонстрировать свои практические навыки работы с автоматизированными базами данных и пройти тестирование.

Также с 1 по 3 июля в Казани впервые пройдёт международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА», на которой члены жюри выберут лучших коров Татарстана, а посетители выставки увидят новые достижения сельскохозяйственной области.