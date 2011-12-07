Эксперт: Telegram-каналы — это не журналистика

Анонимные Telegram-каналы превратились в ангажированные блоги, за деньги «сливающие» информацию в сеть. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал советник ректора КФУ Юрий Алаев.

«Особенность Telegram-канала заключается в том, что в отличие от Facebook или „ВК“ им нельзя возразить. Там есть и достойные вещи, пусть это и 10% от всего потока. Но Telegram-каналы — это не журналистика», — отметил спикер.

Он также отметил, что подобные Telegram-каналы постепенно замещают узкоотраслевые классические издания, которые, несмотря на маленький тираж, имеют аудиторию, «способную влиять на принятие решений».