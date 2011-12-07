Глава минздрава РТ принес соболезнования семьям погибших при пожаре в Зеленодольской ЦРБ

Министр здравоохранения РТ Марат Садыком принес соболезнования семьям погибших в пожаре в Зеленодольской ЦРБ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Все пациенты были распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ, после ликвидации пожара часть из них была отпущена домой. Их безопасности ничего не угрожает», — уточнил Садыков.

Напомним, вечером 22 мая в сосудистом отделении Зеленодольской ЦРБ произошел пожар. Погибли три человека, еще двое пострадали. Причины возгорания устанавливаются.