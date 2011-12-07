Казанский лицеист - серебряный призер Балтийской международной олимпиады по физике

Учащийся казанского лицея №131 Ян Шнейдман в составе сборной России завоевал «серебро» на Балтийской международной олимпиаде по физике. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции престижные соревнования среди школьников прошли в онлайн режиме.

Сборная России, в которую вошли школьники из города Березники, Москвы, Казани, Перми и из Коми, в общекомандном зачете заняла второе место, уступив в интеллектуальной борьбе юным физикам из Румынии. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ, всего в Балтийской олимпиаде приняли участие 109 учащихся школ и лицеев из 12 стран мира.