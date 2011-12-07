Минниханов: Наша главная задача — не допустить возникновения очагов заболевания в трудовых коллективах

Предприниматели, приступившие к работе в период пандемии, взяли на себя ответственность за сотрудников и обязательства за соблюдение дезинфекционного режима и всех предписаний Роспотребнадзора. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

«Если человек зашел в магазин без маски, без перчаток и набрал товар, значит, магазин не выполняет предписания. Если предприятие приступило к работе, оно полностью несет ответственность за свой объект, за оказанные услуги. Наша главная задача — не допустить возникновения очагов заболевания в трудовых коллективах. Любой случай, где 5 заражений в одном коллективе, — это уже очаг. Необходимо четко и последовательно выполнять предписания санитарных врачей, другого пути нет», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что на сегодняшний день статистика показывает только 3-4 завозных случаев заражения коронавирусом в день, все остальные показатели — контактные — из семьи или коллектива.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Все они — контактные.