Рустам Минниханов поручил рассказать татарстанцам о новых формах мошенничества в связи с активизацией злоумышленников во время пандемии, сообщает пресс-служба главы РТ.

По информации ведомства, самая распространенная форма мошенничества — это смс-сообщения от якобы сотрудников банков, в которых содержится информация о сомнительных операциях со счетами гражданина.

Глава республики поручил соответствующим органам провести социальный брифинг о том, как следует поступать татарстанцам, чтобы не стать жертвами мошенников.

Брифинг пройдет в Доме Правительства РТ во вторник. В разъяснительной беседе примут участие прокурор РТ Илдус Нафиков, руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин, управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Тимур Минушев.