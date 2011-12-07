В Казани парковку у речного порта будет регулировать ГИБДД

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В Казани площадь у речного порта будут контролировать госавтоинспекторы. Такую информацию сообщил командир полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по Казани Михаил Савин, пишет ИА «Татар-информ»,
«Водителям, чьи автомобили имеют незаконные изменения конструкции, будут выписываться штрафы. Автомобили будем отправлять на штрафстоянку. Также будем следить за соблюдением ПДД в этой точке города всеми участниками движения. Работа будет продолжаться, ситуацию ГИБДД держит на контроле», — сказал Савин.
Данные меры приняты в связи с появлением в соцсетях видеозаписей, на кадрах которых на парковке у речного порта в темное время суток зафиксированы сборища молодежи. Молодые люди слушают громко музыку, курят кальяны и устраивают гонки.
Теперь экипажи ДПС будут регулярно следить за соблюдением порядка на данном участке.