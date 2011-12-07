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В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер 24 мая

Порывы ветра достигнут 16-21 м/с.

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ. Так, 24 мая ночью и днем на территории республики ожидаются грозы и сильный ветер порывами 16-21 м/с.по

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