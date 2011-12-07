Ольга Павлова подчеркнула значимость изменений в Конституции о техническом прогрессе

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова прокомментировала потенциальные поправки в Конституцию России, связанные с научным и техническим прогрессом, сообщает ИА «Татар-информ».

«Стремление России к научно-техническому прогрессу — это залог роста производительности труда и роста экономики», — отметила парламентарий.

Депутат отметила, что поправки в Конституцию, связанные с научно-техническим прогрессом помогут повысить благосостояние населения и создадут благоприятную среду для научного развития страны.

По мнению Ольги Павловой, такое решение особенно актуально в период борьбы с экономическими последствиями, вызванными пандемией COVID-19 в мире.

Так, отмечается, что поправки в Конституцию поспособствует развитию образования, что поможет молодым людям успешнее реализовывать свои идеи. Еще один тренд, заложенный в потенциальных поправках — развитие наукоемкого производства в стране.