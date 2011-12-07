Песошин возложил цветы к местам захоронения Председателей Совета Народных Комиссаров ТАССР

Премьер-министр РТ Алексей Песошин и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин возложили цветы к местам захоронения Председателей Совета Народных Комиссаров ТАССР, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Так, на Ново-Татарском кладбище цветы были возложены к могиле председателя Совета Министров ТАССР в 1966–1982 годах и первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1982–1989 годах Гумера Усманова.

А на Арском кладбище Песошин и Мухаметшин почтили память председателя Совета Народных Комиссаров ТАССР (1943 — 1950) и председателя Совета Министров ТАССР (1957 — 1960) Саида Шарафеева, председателя Совета Министров ТАССР (1950 — 1957) Миргарифана Азизова, а также председателя Совета Министров ТАССР (1982 — 1985) Ильдуса Садыкова. Кроме того, цветы возлбыли возложеныожили к могиле председателя Совета Министров ТАССР в 1989–1991 годах и премьер-министра РТ в 1991–1995 годах Мухаммата Сабирова.