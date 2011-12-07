Президент РФ предложил поднять ставку НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения предложил с 1 января будущего года поднять ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов. Новшество затронет граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей.

Глава государства уточнил, что повышенной налоговой ставкой будут облагаться не все 5 млн рублей, а только та часть доходов, которая указанную сумму превышает.

«Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», — резюмировал Путин. Эти средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.