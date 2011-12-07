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С середины лета возобновляются регулярные рейсы Казань — Калининград — Казань

Самолеты станут совершать регулярные вылеты из столицы Татарстана и обратно.

Начиная с 16 июля российская авиакомпания Nordwind Airlines запустит пассажирские рейсы по внутреннему маршруту: Казань — Калининград — Казань. Об этом информирует пресс-служба аэропорта столицы РТ.

На сегодняшний день известно, что полеты будут осуществляться 2 раза в неделю. Из Казани — каждые четверг и воскресенье — ровно в полдень, а из Калининграда — по понедельникам и пятницам в 12.15 после полуночи.

Ожидается, что, согласно данному графику, самолеты будут курсировать до 23 октября текущего года включительно. На сайте авиатранспортного предприятия отмечается, что в календаре вероятны изменения.

КВ
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