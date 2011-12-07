В Саратове почтили память первого Председателя совета Народных комиссаров

Первый Председатель Совета Народных комиссаров ТАССР похоронен на Воскресенском кладбище Саратова, в котором, в свое время хоронили жертв политических репрессий. Сейчас на этом месте установлен мемориал, возле которого и прошло мероприятие, посвященное памяти Саид-Галеева и других жертв политических репрессий.

Выступая на митинге, Шамиль Гафаров сообщил, что Президентом РТ Рустамом Миннихановым и Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным была принята программа по сохранению и содержанию мест захоронений народных комиссаров и Председателей Совета Министров РТ ТАССР. Всего 15 человек. География захоронений по всей стране.