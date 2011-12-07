Владимир Путин продлил выплаты детских пособий

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о продлении выплаты детских пособий для российских семей. Выплаты распространяются на семьи с детьми в возрасте до 16 лет.

Таким образом, россияне получат пособие в размере 10 тысяч рублей еще и в июле. Мера поддержки коснется семей, где воспитывают 28 млн детей. При этом для тех граждан, кто уже получил выплаты ранее, пособие пролонгируется автоматически. Такой же механизм будет действовать для тех, у кого есть дети до трех лет и кто обращался за пособием, введенным ранее на детей такого возраста.