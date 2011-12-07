Владимир Путин выступил с инициативой расширить лимит кредита по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения 23 июня выступил с инициативой расширить лимит кредита по льготной ипотеке.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимость не до 3, как прежде, а до 6 млн рублей. А в крупнейших агломерациях: Московской, Санкт-Петербургской, до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России», — заявил глава государства.

Ставка по льготной ипотеке при покупке квартир в новостройках составляет 6,5%. Ее можно оформить до 1 ноября 2020 года, а срок кредита может достигать 30 лет.