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«Зеленый фитнес» может «распространиться» на сферу культуры

Такое предположение выдвинула Лейла Фазлеева.

Правительство РТ собирается запустить аналог «Зеленого фитнеса» в области культуры. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции, состоявшейся на площадке ИА «Татар-информ».

- Пока это всего лишь идея. Полагаю, будет разработана особая умственная зарядка. В нее войдут чтение стихотворений и отрывков из известных литературных произведений. Возможно, займемся постановкой театрализованных представлений и танцевальных номеров, — заявила Фазлеева.

Чиновница надеется на поддержку работников Института культуры, а также на помощь администрации казанских парков и скверов.

КВ
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