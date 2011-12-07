«Зеленый фитнес» может «распространиться» на сферу культуры

Правительство РТ собирается запустить аналог «Зеленого фитнеса» в области культуры. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции, состоявшейся на площадке ИА «Татар-информ».

- Пока это всего лишь идея. Полагаю, будет разработана особая умственная зарядка. В нее войдут чтение стихотворений и отрывков из известных литературных произведений. Возможно, займемся постановкой театрализованных представлений и танцевальных номеров, — заявила Фазлеева.

Чиновница надеется на поддержку работников Института культуры, а также на помощь администрации казанских парков и скверов.