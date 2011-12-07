Минниханов встретился с мэром Стамбула Экремом Имамоглу

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Турцию главы Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что представительство Казани успешно работает в Стамбуле, как и консульство Турции в Казани.

Сейчас между Турцией и Казанью установлено 8 соглашений о побратимстве, принятых на муниципальном уровне. Авиасообщение между двумя городами-партнёрами налажено 22 июня.