Скоростные шлагбаумы и оплата на месте: в аэропорту Казани запустили модернизацию парковки

Закроют ли действующую парковку аэропорта на время ремонтных работ?

В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» корреспонденту «Казанских ведомостей» пояснили, что в настоящее время проводится поэтапная модернизация парковочной системы аэропорта «Казань», которая будет завершена к концу 2021 года. Другими словами, речь идёт не о реконструкции существующей парковки или её закрытии.

«По итогам первого этапа будет переконфигурирована въездная группа автопарковки, что позволит улучшить схему заезда и увеличить пропускную способность в 2 раза», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что сроки модернизации парковочной системы аэропорта будут зависеть от хода работ по строительству и реконструкции участков подъездной дороги.

При этом охрана на парковке также останется автоматизированной.

Почему было принято решение модернизировать парковку?

Решение модернизировать парковку аэропорта в пресс-службе объяснили ростом объёмов перевозок в аэропорту «Казань» и, соответственно, ростом числа автомобилистов, пользующихся услугами парковки, в том числе из других регионов.

«Также проект модернизации парковочной системы в целом коррелирует с разрабатываемым в настоящее время мастер-планом развития аэропорта „Казань“ до 2050 года», — сообщили в пресс-службе.

Что нового появится на парковке?

В пресс-службе аэропорта среди новых технологий отметили:

· возможность оплаты услуг парковки банковской картой непосредственно на выезде (используя аппаратуру, размещённую на шлагбаумах), минуя паркомат;

· обновлённая система распознавания номеров;

· Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация (RFID метки).

Все парковки в аэропорту будут оснащены скоростными шлагбаумами, а управлять ими будут в едином диспетчерском центре с сервера.

Сколько будет парковочных мест и сколько будет стоить один час на парковке, в аэропорту не сообщили.

Однако в техзадании на сайте госзакупок говорится, что у каждой категории клиентов должен быть свой тариф. Должны быть предусмотрены абонементные тарифы, позволяющие оставлять машину надолго, и разовые почасовые тарифы. Разработка и изменение их должны производиться в едином центре управления и распространяться на все контролируемые парковки.

Победитель аукциона должен предусмотреть и возможность создания бесплатного тарифа, а также — штрафного тарифа за утерю билета и тарифа по суммарному времени, проведённому во всех зонах.

Модернизированная парковка будет иметь автоматические кассы со следующими характеристиками: считывает информацию с разового билета и обрабатывает ее (подсчитывает время, которое автомобиль находился на парковке); рассчитывает оплату по полученным сведениям; принимает купюры и проверяет на подлинность. Также должны быть на парковке сенсорные дисплеи.

«Среднее время обслуживания одного клиента (без учёта задержки его действий) должно составлять от 10 до 40 секунд. Автомат должен обеспечивать информирование пользователя на всех этапах оплаты с помощью информационного дисплея. Техническая зона и зона инкассации должны быть разделены», — говорится в техническом задании.

Отмечается, что при подъезде к терминалу въезда камера считывает номер ТС и отправляет данные на сервер парковки для дальнейшей обработки. В случае, если номер авто занесён в чёрный список в связи со злостными нарушениями правил парковки, машину на территорию парковки не допустят.