Адвоката из Татарстана обвиняют в мошенничестве

Старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий рассказал о деле, в котором адвокат оказался мошенником. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что с заявлением на недобросовестного адвоката в УФСБ России по РТ обратились родственники осуждаемого из Высокогорского района республики. Тогда мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы за статью 159 УК РФ. Попытавшись изменить срок наказания, его родственники наняли адвоката и подали апелляционную жалобу в Верховный суд РТ.

Пообещав близким осужденного замену реального срока на условный приговор, адвокат запросил у них 2,5 миллиона рублей. Так, договорившись, что оставшиеся 1,5 млн рублей он получит после рассмотрения судом жалобы, родные отдали ему 1 млн рублей.

Однако, несмотря на обещание того, что деньги в случае отказа суда будут возвращены, адвокат скрылся. Теперь 33-летнего мужчину ожидает суд по статье о покушении на мошенничество.