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Бывшему имаму, заключившему никах с 13-летней девочкой, вынесли приговор

29-летний мужчина проведет в колонии общего режима 4,5 года за статью 134 УК РФ.

Бывшему имаму, заключившему никах с 13-летней девочкой, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Черемшанского районнго суда.

Инцидент произошел еще осенью прошлого года. После того, как экс-имам Расул Салихов заключил никах со школьницей в одном из сел Черемшанского района республики, делом заинтересовались правоохранительные органы.  

Сейчас 29-летнему мужчине в течение пяти лет запрещено работать в дошкольных и школьных учреждениях, поскольку он признан виновным по статье 134 УК РФ. В виде наказания Салихова отправили в колонию общего режима на 4,5 года.

КВ
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