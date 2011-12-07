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Директора строительной фирмы подозревают в присвоении почти 2,6 млн рублей

Директора одного из строительных фирм, подрядившийся на проведение капитального ремонта в жилом доме на улице Амирхана в городе Казани, подозревают в присвоении почти 2,6 млн рублей, выделенных на закупку стройматериала.

По версии Следственного комитета РФ по РТ, в 2016 году руководитель фирмы заключил договор на капремонт общего имущества на сумму 24,5 млн рублей. В эти же деньги входили траты на закупку радиаторов, кронштейнов и прочего оборудования, и материалов.

Ранее он уже провернул подобную махинацию при капремонте МКД на проспекте Ямашева — похитил свыше 740 тысяч рублей. Против директора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении специалистов Главного инвестиционно-строительного управления РТ, которые не проверили должным образом отчетную документацию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по РТ.  

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