Директора строительной фирмы подозревают в присвоении почти 2,6 млн рублей

По версии Следственного комитета РФ по РТ, в 2016 году руководитель фирмы заключил договор на капремонт общего имущества на сумму 24,5 млн рублей. В эти же деньги входили траты на закупку радиаторов, кронштейнов и прочего оборудования, и материалов.

Ранее он уже провернул подобную махинацию при капремонте МКД на проспекте Ямашева — похитил свыше 740 тысяч рублей. Против директора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении специалистов Главного инвестиционно-строительного управления РТ, которые не проверили должным образом отчетную документацию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по РТ.