Минниханов встретится с пилотами авиационной группы «Стрижи» 24 июля

Рустам Минниханов проведет рабочую встречу с пилотами группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи», который будут участвовать на празднике «Я выбираю небо!», сообщили в пресс-службе президента РТ.

Пилоты выступят на празднике на многоцелевых истребителях Миг-29, уточнили в пресс-службе.

Также пилоты авиационной группы посетят КНИТУ-КАИ с экскурсией.

Напомним, авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России, состоится в Казани 25 июля. Над акваторией Казанки на высотках от 200 до 800 метров совершат полет боевые машины. Помимо Миг-29 в программе заявлены сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

Праздник начнется в 15.00 у «Чаши».