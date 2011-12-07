Правительство РФ покроет 60% расходов граждан и бизнеса при переводе транспорта на газ

Правительство РФ покроет 60% расходов граждан и бизнеса при переводе транспорта на газовое оборудование, рассказал ИА «Татар-информ» директор компании по установке газобаллонного оборудования на авто в Казани Денис Савельев.

«На территории республики действует около 15 сервисов, аккредитованных по стандартам установки [газового оборудования]. Данные о них размещены на портале Минпромторга. В Казани работают два таких центра. Вы обращаетесь в сервис с пакетом документов: паспорт, документы на транспортное средство, — и, как правило, через 6-7 часов получаете машину с установленным газом», — пояснил собеседник агентства.

В минпормторге РТ напомнили, что с 20 июля в России действует программа поддержки физических лиц, самозанятых и среднего бизнеса, которая предполагает 60% скидку (ранее было 30%) на установку газового оборудования. Также 30% скидку предоставляет «Газпром» за счет маркетинговых программ.

В общей сложности, владельцы авто потратят на установку газового оборудования 5-7 тыс. рублей вместо 85 тыс. рублей.

С начала года в Татарстане на газ перевели более 80 транспортных средств. Всего в республике 7 тыс. автомобилей, переведенных на газ или уже купленных с данным оборудованием.