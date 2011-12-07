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Работающих в сфере художественных промыслов предпринимателей РТ приглашают стать грантополучателями

Общая сумма грантов составляет 5 млн рублей.

Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что 12 татарстанских предпринимателей, работающих в сфере художественных промыслов, могут получить гранты на общую сумму 5 миллионов рублей. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Натфуллин отметил, что такая мера поддержи разработана Минкультом РТ и представлена для представителей малого и среднего бизнеса для покупки оборудования для народных промыслов. Так, пятеро грантополучателей могут получить финансирование в размере 500 тыс. рублей, четверо — в размере 400 тыс. рублей и трое в размере 300 тыс. рублей.

Сама господдержка действует с 2015 года. 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, не стал исключением.

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо отправить заявку до 20 августа, прикрепив необходимый пакет документов. Более подробная информация размещена на официальном сайте ведомства. 

КВ
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