Работающих в сфере художественных промыслов предпринимателей РТ приглашают стать грантополучателями

Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что 12 татарстанских предпринимателей, работающих в сфере художественных промыслов, могут получить гранты на общую сумму 5 миллионов рублей. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Натфуллин отметил, что такая мера поддержи разработана Минкультом РТ и представлена для представителей малого и среднего бизнеса для покупки оборудования для народных промыслов. Так, пятеро грантополучателей могут получить финансирование в размере 500 тыс. рублей, четверо — в размере 400 тыс. рублей и трое в размере 300 тыс. рублей.

Сама господдержка действует с 2015 года. 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, не стал исключением.

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо отправить заявку до 20 августа, прикрепив необходимый пакет документов. Более подробная информация размещена на официальном сайте ведомства.