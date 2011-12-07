Русский язык выпускники-2020 стали знать лучше

В Татарстане 3 948 учащихся сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это более высокие результаты в сравнении с теми, которые показали на госэкзаменах выпускники школ прошлого года, отмечают в Министерстве образования и науки РТ.

А вот предварительные результаты сдачи ЕГЭ по математике по сравнению с прошлогодними изменились незначительно. В целом количество желающих сдать единые госэкзамены оказалось заметно меньше по сравнению с прошлогодней компанией сдачи ЕГЭ. Например, пройти тестирование по математике оказалось на 10 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ведомства.