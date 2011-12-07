Школьники Татарстана разыскали 5 тысяч свалок и сообщили об этом патрульным

Неравнодушные к природе ребята отправили уже 4,5 тысячи сообщений о свалках через приложение «Школьный экопатруль», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития гостехнологий, инфотехнологий и связи РТ.

За время проведения конкурса, с 2014 года, благодаря помощи школьников, которые отправляли свои фото и видео-материалы с фиксацией обнаруженных местах несанкционированного сброса отходов, удалось ликвидировать свыше 15,9 тысяч свалок, отмечают в ведомстве.