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Школьники Татарстана разыскали 5 тысяч свалок и сообщили об этом патрульным

Учащиеся республики живо откликнулись на проходящий этим летом республиканский конкурс «Школьный экопатруль».

Неравнодушные к природе ребята отправили уже 4,5 тысячи сообщений о свалках через приложение «Школьный экопатруль», сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития гостехнологий, инфотехнологий и связи РТ.

За время проведения конкурса, с 2014 года, благодаря помощи школьников, которые отправляли свои фото и видео-материалы с фиксацией обнаруженных местах несанкционированного сброса отходов, удалось ликвидировать свыше 15,9 тысяч свалок, отмечают в ведомстве. 

КВ
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