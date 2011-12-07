Татарстан вошел в число регионов, в которых туристам компенсируют траты на отдых

Татарстан оказался в перечне регионов, в которых туристы смогут частично компенсировать затраты на свой отдых. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Соответствующее решение было принято правительством страны для поддержки туристической отрасли как одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии.

Сумма компенсации составит от 5 до 15 тысяч рублей, для их получения туристам будет необходимо выполнить определенные условия. Как объяснила Лилия Галимова, подробные разъяснения по этому вопросу разрабатываются Госкомитетом по туризму РТ, соответствующее поручение было дано Президентом РТ Рустамом Миннихановым.