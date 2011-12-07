Татарстанец поплатился за мат в адрес сотрудника ГИБДД

Соседям не понравилось, что пьяный человек разъезжает по улицам села и вызвали наряд ГИБДД. Когда дорожный инспектор остановили горе-ездока, сельчанин в порыве гнева оскорбил его отборной бранью, за что и поплатился. За оскорбление, а стало быть унижение чести и достоинства представителя власти нарушителя ПДД суд приговорил к исправительным работам. К слову, вину свою мужчина полностью признал и приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте прокуратуры РТ.