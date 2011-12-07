Татарстанских школьников приглашают к участию в научных проектах

Программа «Сириус.Лето» начала свою работу после представления президенту Владимиру Путину 21 мая текущего года в рамках концепции «Умного отдыха». О том, какие перспективы она открывает для ее участников рассказали в ходе пресс-конференции региональный координатор программы Ольга Шидор и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

«Программа «Сириус.Лето» предназначена для взаимодействия школьников и студентов, индустриальных и научных партнеров под одной общей идеей проектного творчества», - пояснила Ольга Шидор.

Индустриальные и научные партнеры программы регистрируют в ней свои актуальные задачи, в реализации которых могут принять участие студенты и школьники. Принять участие в разработке проектов могут школьники 7-11 классов.

При этом студенты старших курсов и аспиранты могут выступить в роли наставников. Руководство группами осуществляют консультанты «Сириус.Лето» и представители индустриальных и научных партнеров.

В Татарстане в роли таковых выступают ведущие компании и научные институты, включая ПАО «Татнефть», ПАО «Камаз», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Сетевая компания» и другие.