Татарстанский пожарный установил флаги республики и МЧС на Эльбрусе

Флаги Татарстана и МЧС оказались на вершине горы Эльбрус благодаря усилиям начальника 16-й пожарно-спасательной части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС РФ по РТ Максима Демагина, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал Максим Демагин, восхождение на Эльбрус происходило в составе группы по натянутым веревкам и заняло восемь дней. Несмотря на интенсивные тренировки, предшествующие подъему, достичь вершины сумели не все участники группы.