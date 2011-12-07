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Татарстанский пожарный установил флаги республики и МЧС на Эльбрусе

Пожарный из Татарстана поднялся на Эльбрус за восемь дней.

Флаги Татарстана и МЧС оказались на вершине горы Эльбрус благодаря усилиям начальника 16-й пожарно-спасательной части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС РФ по РТ Максима Демагина, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал Максим Демагин, восхождение на Эльбрус происходило в составе группы по натянутым веревкам и заняло восемь дней. Несмотря на интенсивные тренировки, предшествующие подъему, достичь вершины сумели не все участники группы.

КВ
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