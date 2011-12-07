В Казани гостям праздника «Я выбираю небо!» будут раздавать защитные маски и напоминать о соблюдении дистанции. Площадка будет обеспечена необходимым количеством антисептика, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Несмотря на то, что на улице мы можем ходить без маски, в местах скопления людей при тесных контактах средства индивидуальной защиты — необходимость», — уточняется в сообщении.

Напомним, авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдет в Казани 25 июля. Участниками авиационного шоу станут пилотажные группы «Русь» и «Стрижи».