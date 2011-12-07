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В Казани на 37% больше стали интересоваться мототехникой с пробегом

Цены на мотоциклы с пробегом увеличились в 2,4 раза.

Жители Казани на 37% больше стали интересоваться мототехникой с пробегом. Спрос опережает предложение в три раза, сообщили эксперты «Авито Авто».

Выросший спрос к личному транспорту во втором полугодии 2020 года эксперты связывают с пандемией коронавируса.

Так, средняя стоимость мотоцикла в Казани составляет 470,7 тыс. рублей, что в 2,4 раза по сравнению с данными за такой же период прошлого года. Поддержанные скутеры и мопеды продают за 46,4 тыс. рублей.

По всей категории мототехники в Казани средняя цена составляет 373,8 тыс. рублей. В России аналогичный показатель составляет 200,3 тыс. рублей (на 19% больше).

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