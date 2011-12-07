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В РТ был запущен молодежный сайт для поиска работы

Новый портал по трудоустройству на направлен главным образом на молодежь.

О запуске интернет ресурса по поиску работы для молодежи сообщил глава Минмолодежи Дамир Фаттахов на своей странице в Instagram.

Портал rabota.tatar на данный момент содержит вакансии от 15 компаний, список которых будет в дальнейшем пополняться. Регистрация на ресурсе бесплатна как для соискателей, так и работодателей.

Помимо ориентированности на молодежь, отличие нового сайта от других подобных ресурсов заключается в направленности, в том числе, на временное трудоустройство, в котором молодые люди, особенно студенты, заинтересованы наибольшим образом. При этом портал будет отслеживать действия как работодателей, так и соискателей, гарантируя их надежность.

КВ
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