В РТ задержали подозреваемых в обналичивании 800 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, группа злоумышленников из разных городов совершали противозаконные банковские операции без лицензии на соответствующую деятельность. Полученные от клиентов денежные средства на счета подконтрольных им юридических лиц позже обналичивались и передавались заказчикам. Комиссия за такие действия составляла 6%.

По данным правоохранительных органов, группа злоумышленников подозревается в обналичивании 800 млн рублей. Задержания происходили совместными усилиями полицейских Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленобласти. В ходе оперативных мероприятий были изъяты более сотни печатей, 500 банковских карт, счетчик банкнот.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.