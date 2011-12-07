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«Все что нужно знать о Курбан-байраме-2020» - новая рубрика на сайте ДУМ РТ

В завершающую пятницу этого месяца, 31 июля мусульмане всего мира встретят один из главных праздников — Курбан-байрам. В преддверии этого великого события года на портале Духовного управления мусульман Республики Татарстан в разделе «Полезная информация» появилась рубрика «Курбан-байрам 2020: все, что нужно знать!», сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

В ней каждый желающий может получить компетентные советы, как следует провести священный праздник, правильно совершить обряд жертвоприношения, указаны также и места заклания. 

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