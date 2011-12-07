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Отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста откроются в Татарстане

С 1 сентября в Татарстане в рамках республиканского проекта «Старшее поколение» планируется открыть отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста.

Недостаток общения, одиночество — большая проблема современного общества. Особенно актуальна данная проблема для людей старшего поколения. Сейчас вместо того, чтобы сидеть дома и скучать у телевизора, у бабушек и дедушек будет возможность интересно и с пользой проводить время. В отделении дневного пребывания они смогут пообщаться с другими людьми, получить помощь психолога, несложные медицинские процедуры.

Как рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, для того, чтобы посещать отделение дневного пребывания, надо обратиться в органы соцзащиты.

КВ
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